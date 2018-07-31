Лидер оппозиции объявил о победе на президентских выборах в Зимбабве

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Лидер "Движения за демократические перемены" (ДДП) и главный оппозиционный кандидат на пост президента Зимбабве Нельсон Чамиса заявил о своей победе на состоявшихся 30 июля президентских выборах, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Блестящая победа... мы великолепно справились", - написал Н.Чамиса в своем Twitter, ссылаясь на результаты подсчета голосов с 10 тысяч избирательных участков.

"Мы готовы к формированию нового правительства", - отметил оппозиционный кандидат.

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве прошли накануне без серьезных инцидентов и нарушений. Официальные результаты должны быть оглашены 4 августа.

Это восьмые выборы с момента получения независимости страны от Великобритании в 1980 году и первые с тех пор, как в ноябре 2017 года от власти был отстранен 93-летний Роберт Мугабе, занимавший пост главы государства в течение 30 лет.