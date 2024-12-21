Лидер оппозиции Канады настаивает на отстранении премьер-министра Трюдо

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр требует экстренного созыва ушедшего на рождественские каникулы парламента для голосования по вотуму доверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр требует экстренного созыва ушедшего на рождественские каникулы парламента для голосования по вотуму доверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо.

Как передает Report , об этом консерватор написал на своей странице в соцсети Х.

"Я направил генерал-губернатору Канады Мэри Саймон письмо, в котором подтверждаю, что премьер-министр утратил доверие Палаты общин (нижняя палата - ред.), поэтому парламент до конца года должен быть созван для проведения голосования по вопросу о проведении внеочередных выборов", - отметил Пуальевр.

Ранее в пятницу Джагмит Сингх - лидер канадской Новой демократической партии (НДП), которая была лояльна Трюдо, пообещал, что в 2025 году его партия проголосует за отставку правительства.

Парламент Канады уже ушел на рождественские каникулы. Заседания должны возобновиться 27 января. Согласно канадским законам, генерал-губернатор может созвать внеочередное заседание парламента.