О нас

Лидер оппозиции Канады настаивает на отстранении премьер-министра Трюдо

Лидер оппозиции Канады настаивает на отстранении премьер-министра Трюдо Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр требует экстренного созыва ушедшего на рождественские каникулы парламента для голосования по вотуму доверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 04:33
Лидер оппозиции Канады настаивает на отстранении премьер-министра Трюдо

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр требует экстренного созыва ушедшего на рождественские каникулы парламента для голосования по вотуму доверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо.

Как передает Report, об этом консерватор написал на своей странице в соцсети Х.

"Я направил генерал-губернатору Канады Мэри Саймон письмо, в котором подтверждаю, что премьер-министр утратил доверие Палаты общин (нижняя палата - ред.), поэтому парламент до конца года должен быть созван для проведения голосования по вопросу о проведении внеочередных выборов", - отметил Пуальевр.

Ранее в пятницу Джагмит Сингх - лидер канадской Новой демократической партии (НДП), которая была лояльна Трюдо, пообещал, что в 2025 году его партия проголосует за отставку правительства.

Парламент Канады уже ушел на рождественские каникулы. Заседания должны возобновиться 27 января. Согласно канадским законам, генерал-губернатор может созвать внеочередное заседание парламента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanadada müxalifət lideri Trüdonu devirməkdə israrlıdır

Другие новости из категории

Конгрессмены США поддержали продление финансирования правительства
Конгрессмены США поддержали продление финансирования правительства
21 декабря 2024 г. 05:06
Госдеп считает, что у Ирана теперь не будет никакой роли в Сирии
Госдеп считает, что у Ирана теперь не будет никакой роли в Сирии
21 декабря 2024 г. 03:56
Al Jazeera: Новые власти Сирии призвали США снять санкции
Al Jazeera: Новые власти Сирии призвали США снять санкции
21 декабря 2024 г. 03:18
Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО
Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО
21 декабря 2024 г. 02:43
Госслужащих США уведомили о возможном шатдауне из-за прекращения финансирования
Госслужащих США уведомили о возможном шатдауне из-за прекращения финансирования
21 декабря 2024 г. 01:37
Bild: При наезде автомобиля на людей в Магдебурге погибли 11, пострадали до 80 человек
ФотоBild: При наезде автомобиля на людей в Магдебурге погибли 11, пострадали до 80 человек
21 декабря 2024 г. 00:56
В Госдеп назвали лидера ХТШ прагматиком с умеренными взглядами
В Госдеп назвали лидера ХТШ прагматиком с умеренными взглядами
20 декабря 2024 г. 23:59
Орбан заявил, что ему удалось убедить Путина рассмотреть вопрос о перемирии в Украине
Орбан заявил, что ему удалось убедить Путина рассмотреть вопрос о перемирии в Украине
20 декабря 2024 г. 22:53
На горнолыжном курорте Банско в Болгарии сошла лавина
На горнолыжном курорте Банско в Болгарии сошла лавина
20 декабря 2024 г. 22:33
FT: Трамп потребует от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП
FT: Трамп потребует от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП
20 декабря 2024 г. 21:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi