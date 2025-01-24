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Лидер оппозиции Германии подвергся критике за обещание ужесточить миграционную политику

Лидер оппозиции Германии подвергся критике за обещание ужесточить миграционную политику Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц подвергся резкой критике за обещание ввести строгий пограничный контроль в случае его избрания канцлером на выборах в следующем месяце.
Другие страны
24 января 2025 г. 20:18
Лидер оппозиции Германии подвергся критике за обещание ужесточить миграционную политику

Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц подвергся резкой критике за обещание ввести строгий пограничный контроль в случае его избрания канцлером на выборах в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, Мерц ссылается на случай смертельного нападения с ножом, предположительно совершенного лицом, которому отказано в убежище, как на обоснование пересмотра миграционной политики.

Он представил миграционный план из пяти пунктов, предусматривающий, среди прочего, "фактический запрет на въезд" для всех людей без действительных документов и постоянный контроль на всех границах Германии.

Несколько политиков раскритиковали план Мерца как юридически спорный и непрактичный для реализации, указывая на его несовместимость с законами о миграции и убежище, а также с такими договорами, как Женевская конвенция и принцип свободного передвижения в ЕС.

Заместитель лидера "Зеленых" в Бундестаге Константин фон Нотц охарактеризовал эти меры как "не соответствующие ни конституции, ни европейскому праву".

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Версия на английском языке Germany's opposition leader Merz under fire for vowing migration crackdown

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