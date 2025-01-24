Лидер оппозиции Германии подвергся критике за обещание ужесточить миграционную политику

Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц подвергся резкой критике за обещание ввести строгий пограничный контроль в случае его избрания канцлером на выборах в следующем месяце.

Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц подвергся резкой критике за обещание ввести строгий пограничный контроль в случае его избрания канцлером на выборах в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, Мерц ссылается на случай смертельного нападения с ножом, предположительно совершенного лицом, которому отказано в убежище, как на обоснование пересмотра миграционной политики.

Он представил миграционный план из пяти пунктов, предусматривающий, среди прочего, "фактический запрет на въезд" для всех людей без действительных документов и постоянный контроль на всех границах Германии.

Несколько политиков раскритиковали план Мерца как юридически спорный и непрактичный для реализации, указывая на его несовместимость с законами о миграции и убежище, а также с такими договорами, как Женевская конвенция и принцип свободного передвижения в ЕС.

Заместитель лидера "Зеленых" в Бундестаге Константин фон Нотц охарактеризовал эти меры как "не соответствующие ни конституции, ни европейскому праву".