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Лидер оппозиции ФРГ Мерц выступил за поставки Киеву боевых самолетов

Лидер оппозиции ФРГ Мерц выступил за поставки Киеву боевых самолетов Председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц выступил за то, чтобы Германия по примеру других стран передала Украине боевые самолеты.
Другие страны
15 июля 2024 г. 01:22
Лидер оппозиции ФРГ Мерц выступил за поставки Киеву боевых самолетов

Председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц выступил за то, чтобы Германия по примеру других стран передала Украине боевые самолеты.

Как передает Report, с таким заявлением политик выступил в эфире телеканала ARD.

Мерц посчитал, что Запад мог бы помочь Украине "как минимум вернуть господство в собственном воздушном пространстве", поскольку с земли невозможно защититься от ракетных ударов.

"И именно поэтому поставка Украине боевых самолетов во многих странах является уже решенным вопросом, в том числе в Европе. Тут мы, немцы, не должны оставаться позади", - утверждал лидер ХДС.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США, в котором говорится, что западные страны планируют предоставить Украине эскадрильи истребителей F-16. Украинские летчики смогут использовать F-16 уже нынешним летом, процесс передачи самолетов начался.

При этом Германия не обладает F-16. Дискуссия о том, может ли ФРГ передать Украине самолеты, уже имела место в прошлом году. Специалисты отмечают, что состоящие на вооружении ВВС Германии истребители Tornado устарели, а Eurofighter очень сложны в эксплуатации.

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