Лидер новых властей Сирии заявил о готовности баллотироваться на пост президента

Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о готовности баллотироваться на пост президента Сирии.

Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о готовности баллотироваться на пост президента Сирии.

Как передает Report, его слова телеканал Al Arabia.

"Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди", - сказал аль-Джулани.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.