О нас

Лидер новых властей Сирии заявил о готовности баллотироваться на пост президента

Лидер новых властей Сирии заявил о готовности баллотироваться на пост президента Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о готовности баллотироваться на пост президента Сирии.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 22:57
Лидер новых властей Сирии заявил о готовности баллотироваться на пост президента

Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о готовности баллотироваться на пост президента Сирии.

Как передает Report, его слова телеканал Al Arabia.

"Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди", - сказал аль-Джулани.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriyada yeni hakimiyyətin lideri: Prezidentliyə namizəd olmağa hazıram

Другие новости из категории

Экс-министр обороны Бразилии арестован за попытку госпереворота
Экс-министр обороны Бразилии арестован за попытку госпереворота
14 декабря 2024 г. 23:15
США готовы сотрудничать с и.о. президента Южной Кореи
США готовы сотрудничать с и.о. президента Южной Кореи
14 декабря 2024 г. 21:40
ЦАХАЛ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС
14 декабря 2024 г. 21:23
СМИ: Не менее 15 сторонников новых властей погибли на северо-западе Сирии
СМИ: Не менее 15 сторонников новых властей погибли на северо-западе Сирии
14 декабря 2024 г. 21:09
Основатель компании Mango погиб в Испании при падении в ущелье
Основатель компании Mango погиб в Испании при падении в ущелье
14 декабря 2024 г. 20:55
В посольстве Венгрии во Франции ищут взрывное устройство
В посольстве Венгрии во Франции ищут взрывное устройство
14 декабря 2024 г. 19:23
Обвинившего OpenAI в нарушении авторских прав нашли мертвым
Обвинившего OpenAI в нарушении авторских прав нашли мертвым
14 декабря 2024 г. 19:08
Советник Шольца встретился с будущим советником Трампа
Советник Шольца встретился с будущим советником Трампа
14 декабря 2024 г. 17:59
В Сеуле проходит митинг с требованием арестовать президента страны
В Сеуле проходит митинг с требованием арестовать президента страны
14 декабря 2024 г. 17:35
Экс-глава Минобороны Бразилии отверг обвинения в заговоре против Лулы да Силвы
Экс-глава Минобороны Бразилии отверг обвинения в заговоре против Лулы да Силвы
14 декабря 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi