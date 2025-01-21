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Лидер новых властей Сирии выразил стремление улучшить отношения с США

Лидер новых властей Сирии выразил стремление улучшить отношения с США Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.
Другие страны
21 января 2025 г. 02:55
Лидер новых властей Сирии выразил стремление улучшить отношения с США

Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Al Watan.

По ее информации, аш-Шараа в своем послании выразил "стремление улучшить отношения с Соединенными Штатами".

Трамп вступил в должность главы американской администрации 20 января.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.

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