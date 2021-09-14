Лидер норвежской Рабочей партии планирует сформировать коалиционное правительство

Лидер оппозиционной норвежской Рабочей партии Йонас Гар Стёре после, по предварительным данным, победы на парламентских выборах в стране нацелен на формирование коалиционного правительства.

Лидер оппозиционной норвежской Рабочей партии Йонас Гар Стёре после, по предварительным данным, победы на парламентских выборах в стране нацелен на формирование коалиционного правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник после подсчета более 95% голосов избирателей.

"Теперь мы, наконец, можем сказать: "Мы это сделали". Все указывает на то, что мы достигаем цели по смене (правительства) и получаем солидное большинство. Сейчас все выглядит так, что мы получим большинство для реализации нашего плана А - правительства, состоящего из Рабочей партии, Партии центра и Социалистической левой партии", - цитирует Стёре NTB. Он добавил, что пригласит на переговоры по новому составу кабмина все политические силы, которые хотят смены правящей коалиции.

Отметим, что действующий премьер-министр Норвегии, лидер консервативной партии "Хёйре" Эрна Сульберг поздравила главу оппозиционной Рабочей партии Йонаса Гара Стёре с победой на парламентских выборах.

Блок из левых и центристских партий одерживает победу на парламентских выборах в Норвегии. Согласно результатам на текущий момент, ему может достаться 100 мандатов в 169-местном однопалатном парламенте (Стортинге), что, в свою очередь, приведет к смене состава правительства после периода 2013-2021 годов, когда страной управляла правительственная коалиция под руководством консервативной партии "Хёйре".