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Лидер норвежской Рабочей партии планирует сформировать коалиционное правительство

Лидер норвежской Рабочей партии планирует сформировать коалиционное правительство Лидер оппозиционной норвежской Рабочей партии Йонас Гар Стёре после, по предварительным данным, победы на парламентских выборах в стране нацелен на формирование коалиционного правительства.
Другие страны
14 сентября 2021 г. 03:58
Лидер норвежской Рабочей партии планирует сформировать коалиционное правительство
Йонас Гар Стёре

Лидер оппозиционной норвежской Рабочей партии Йонас Гар Стёре после, по предварительным данным, победы на парламентских выборах в стране нацелен на формирование коалиционного правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник после подсчета более 95% голосов избирателей.

"Теперь мы, наконец, можем сказать: "Мы это сделали". Все указывает на то, что мы достигаем цели по смене (правительства) и получаем солидное большинство. Сейчас все выглядит так, что мы получим большинство для реализации нашего плана А - правительства, состоящего из Рабочей партии, Партии центра и Социалистической левой партии", - цитирует Стёре NTB. Он добавил, что пригласит на переговоры по новому составу кабмина все политические силы, которые хотят смены правящей коалиции.

Отметим, что действующий премьер-министр Норвегии, лидер консервативной партии "Хёйре" Эрна Сульберг поздравила главу оппозиционной Рабочей партии Йонаса Гара Стёре с победой на парламентских выборах.

Блок из левых и центристских партий одерживает победу на парламентских выборах в Норвегии. Согласно результатам на текущий момент, ему может достаться 100 мандатов в 169-местном однопалатном парламенте (Стортинге), что, в свою очередь, приведет к смене состава правительства после периода 2013-2021 годов, когда страной управляла правительственная коалиция под руководством консервативной партии "Хёйре".

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