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Лидер "Национального объединения" признал ошибки в кампании на выборах во Франции

Лидер "Национального объединения" признал ошибки в кампании на выборах во Франции Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла признал ошибки при проведении избирательной кампании на внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).
Другие страны
8 июля 2024 г. 18:29
Лидер Национального объединения признал ошибки в кампании на выборах во Франции

Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла признал ошибки при проведении избирательной кампании на внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Как передает Report, об этом он сообщил в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, ошибки были совершены в том числе при выборе выборе кандидатов. Барделла отметил, что некоторые из них выступали с дискриминационными заявлениями, "которые противоречат официальной позиции партии".

Он также заявил, что берет на себя часть ответственности за поражение своих сторонников.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın “Milli Birlik” partiyasının lideri seçki kampaniyasında səhvləri etiraf edib

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