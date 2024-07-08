Лидер "Национального объединения" признал ошибки в кампании на выборах во Франции

Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла признал ошибки при проведении избирательной кампании на внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).
Как передает Report, об этом он сообщил в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, ошибки были совершены в том числе при выборе выборе кандидатов. Барделла отметил, что некоторые из них выступали с дискриминационными заявлениями, "которые противоречат официальной позиции партии".
Он также заявил, что берет на себя часть ответственности за поражение своих сторонников.