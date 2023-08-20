Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне

Нигер не хочет войны, но будет защищаться при необходимости.

Нигер не хочет войны, но будет защищаться при необходимости.

Как сообщает Report со ссылкой на "Аль-Джазира", об этом заявил глава правящего в африканской стране "Национального совета по защите отечества" генерал Абдурахман Тчиани.

"Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому ее проявлению", - указал он.

Тчиани отметил, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не понимают, что именно Нигер - важный ключ к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне активности террористов.

Напомним, что ранее члены делегации ECOWAS, прибывшие в Ниамей, встретились с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом. На встрече, в частности, присутствовал возглавляющий делегацию бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.