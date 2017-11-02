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    Лидер Мьянмы впервые прибыла на территории мусульман-рохинджа

    Аун Сан Су Чжи собирается посетить и основное место сосредоточение анклавов рохинджа — населенный пункт Маунгдо© AFP

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Мьянмы и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи впервые посетила территории западного штата Ракхайн, которые покинули мусульмане-рохинджа, передает Report cо ссылкой на Reuters.

    Вертолет с лидером Мьянмы приземлился в столице штата городе Ситуэ сегодня утром.

    Это первый визит политика на территории рохинджа с момента начала гуманитарного кризиса из-за поджогов их жилищ и вооруженных нападений.

    Как сообщил представитель Аун Сан Су Чжи, она собирается посетить и основное место сосредоточение анклавов рохинджа - населенный пункт Маунгдо.

    По данным агентства, более 600 тыс. человек ушли оттуда в соседний Бангладеш.

    Су Чжи не посещала Ракхайн с момента вступления в должность после победы на выборах в 2015 году.

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