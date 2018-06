Лидер Мьянмы лишена награды Оксфорда за неспособность остановить насилие в стране

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Государственный советник и де-факто политический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи лишилась почетной награды Freedom of the City of Oxford за неспособность остановить у себя на родине преследование народности рохинджа.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщила на своем сайте лондонская газета The Independent.

По сообщению издания, члены совета Оксфорда согласились с тем, что они не хотят воздавать честь тем, кто закрывает глаза на насилие.

Выпускница Оксфорда Аун Сан Су Чжи была удостоена этой награды 20 лет назад "за длительную борьбу за свободу". Так власти университетского города отметили многолетнее пребывание под домашним арестом оппозиционного политика, боровшегося за победу демократии в Мьянме.

В 1991 году Аун Сан Су Чжи была удостоена Нобелевской премии мира.