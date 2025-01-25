Лидер либералов ФРГ выступил за формирование коалиции с ХДС/ХСС и СДПГ

Председатель Свободной демократической партии (СвДП), бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за формирование после выборов в Бундестаг правящей коалиции в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС

Председатель Свободной демократической партии (СвДП), бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за формирование после выборов в Бундестаг правящей коалиции в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и СвДП.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает медиагруппа Funke.

"Коалиция "Германия" (по цветам партий, совпадающим с цветами флага ФРГ - ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП - прим.) была бы лучше, чем "черно-зеленая" коалиция (ХДС/ХСС и "Зеленые")", - приводит Funke слова Линднера.

При этом он подчеркнул, что его партия не намерена продолжать политику действующего канцлера Олафа Шольца (СДПГ).

"Но со многими ведущими социал-демократами у меня в человеческом плане по-прежнему хорошие отношения", - заверил лидер СвДП, которая в прошлом году вышла из коалиции с СДПГ и "Зелеными". "Правительство без "Зеленых" - это прогресс", - считает Линднер.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля. По их итогам будет сформирован новый кабинет министров и выбран новый канцлер. СвДП сейчас балансирует на грани пятипроцентного барьера, который необходимо преодолеть для того, чтобы попасть в Бундестаг.