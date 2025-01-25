О нас

Лидер либералов ФРГ выступил за формирование коалиции с ХДС/ХСС и СДПГ

Лидер либералов ФРГ выступил за формирование коалиции с ХДС/ХСС и СДПГ Председатель Свободной демократической партии (СвДП), бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за формирование после выборов в Бундестаг правящей коалиции в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС
Другие страны
25 января 2025 г. 13:15
Лидер либералов ФРГ выступил за формирование коалиции с ХДС/ХСС и СДПГ

Председатель Свободной демократической партии (СвДП), бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за формирование после выборов в Бундестаг правящей коалиции в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и СвДП.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает медиагруппа Funke.

"Коалиция "Германия" (по цветам партий, совпадающим с цветами флага ФРГ - ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП - прим.) была бы лучше, чем "черно-зеленая" коалиция (ХДС/ХСС и "Зеленые")", - приводит Funke слова Линднера.

При этом он подчеркнул, что его партия не намерена продолжать политику действующего канцлера Олафа Шольца (СДПГ).

"Но со многими ведущими социал-демократами у меня в человеческом плане по-прежнему хорошие отношения", - заверил лидер СвДП, которая в прошлом году вышла из коалиции с СДПГ и "Зелеными". "Правительство без "Зеленых" - это прогресс", - считает Линднер.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля. По их итогам будет сформирован новый кабинет министров и выбран новый канцлер. СвДП сейчас балансирует на грани пятипроцентного барьера, который необходимо преодолеть для того, чтобы попасть в Бундестаг.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi