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Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы

Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы Лидер мексиканской преступной группировки Santa Rosa de Lima Cartel Хосе Антонио Йепес Ортис приговорен к 60 годам тюремного заключения за похищение человека.
Другие страны
16 января 2022 г. 12:39
Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы

Лидер мексиканской преступной группировки Santa Rosa de Lima Cartel Хосе Антонио Йепес Ортис приговорен к 60 годам тюремного заключения за похищение человека.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter генпрокуратуры штата Гуанахуато в центральной части Мексики.

Региональный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, в том числе похищении людей.

Хосе Антонио Йепес, известный как Эль Марро, был арестован 3 августа 2020 года.

На сегодняшний день Эль Марро является членом наркокартеля самого высокого профиля, арестованного при президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре.

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