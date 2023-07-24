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Лидер "Красной партии" Норвегии ушел в отставку из-за кражи солнцезащитных очков

Лидер "Красной партии" Норвегии ушел в отставку из-за кражи солнцезащитных очков Лидер ультралевой "Красной партии" Норвегии Бьёрнар Мокснес объявил в понедельник, что уходит в отставку.
Другие страны
24 июля 2023 г. 15:54
Лидер Красной партии Норвегии ушел в отставку из-за кражи солнцезащитных очков

Лидер ультралевой "Красной партии" Норвегии Бьёрнар Мокснес объявил в понедельник, что уходит в отставку.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он написал в соцсетях.

Причиной решения стал скандал, разразившийся в июне. Мокснес был пойман с поличным в аэропорту Осло на краже солнцезащитных очков в бутике Hugo Boss стоимостью 1 199 норвежских крон (около 100 евро).

Изначально 41-летний политик не признавал свою вину, утверждая, что взял очки случайно. Но на опубликованной в СМИ записи с камеры наблюдения видно, что Мокснес сначала сорвал с очков бирку, затем положил их в чемодан, а позднее переложил себе в карман. 30 июня его оштрафовали за кражу на 3 тыс. крон (около 250 евро). В сегодняшнем заявлении Мокснес признал кражу очков и признал, что "не может понять", почему он это сделал.

"Красная партия" 3 июля сообщила, что Мокснес уходит на больничный, а временным лидером будет его заместитель Мари Сневе Мартинуссен. Теперь она займет эту должность на постоянной основе.

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Версия на английском языке Norwegian Red Party leader resigns over theft

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