Лидер КНР выразил готовность развивать отношения с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин послал лидеру КНДР Ким Чен Ыну ответную телеграмму и выразил готовность развивать двусторонние отношения.

Председатель КНР Си Цзиньпин послал лидеру КНДР Ким Чен Ыну ответную телеграмму и выразил готовность развивать двусторонние отношения.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР, китайский лидер направил ответное послание, которое было получено 12 апреля. По данным ЦТАК, Си Цзиньпин отметил, что дружба КНР и КНДР проходила через "испытания изменившейся международной обстановкой", страны "постоянно поддерживали курс на ее укрепление", отношения стали лишь прочнее с течением времени.

По словам Си Цзиньпина, КНДР и КНР - "добрые соседи", которых объединяют "реки и горы". Председатель КНР также выразил готовность содействовать дальнейшему развитию дружественных отношений и сотрудничества, их постоянному выходу на новый уровень. Как отмечается в телеграмме, лидер Китая готов внести свой вклад в укрепление мира, стабильности и процветания в регионе и на планете, "усилив стратегическую связь и совместно с генеральным секретарем Ким Чен Ыном руководя развитием отношений между КНР и КНДР".

Си Цзиньпин пожелал успехов "братскому корейскому народу" в социалистическом строительстве, указывает ЦТАК.