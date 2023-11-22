Лидер КНР принял председателя Госдумы России

Председатель КНР Си Цзиньпин примет в Пекине спикера Госдумы России Вячеслава Володина.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным в Доме народных собраний в Пекине.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Другие подробности встречи пока не приводятся.

11.59

Председатель КНР Си Цзиньпин примет в Пекине спикера Госдумы России Вячеслава Володина.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча состоится в Доме народных собраний, где традиционно встречают высокопоставленных зарубежных политиков.

Отметим, что в ходе поездки, которая продлится до 23 ноября, представители российского парламента встретятся с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) и другими официальными лицами.