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Лидер КНДР заявил о новом этапе борьбы с коронавирусом в стране

Лидер КНДР заявил о новом этапе борьбы с коронавирусом в стране Борьба с коронавирусом в КНДР перешла на новый этап - от подхода, основанного только на карантинных мерах, к "локдауну и уничтожению" COVID-19.
Другие страны
11 июня 2022 г. 10:23
Лидер КНДР заявил о новом этапе борьбы с коронавирусом в стране

Борьба с коронавирусом в КНДР перешла на новый этап - от подхода, основанного только на карантинных мерах, к "локдауну и уничтожению" COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын в ходе расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

"Противоэпидемическая работа государства, преодолев внезапно возникший серьезный кризисный момент, перешла на новый этап - от подхода по предотвращению распространения инфекции, основанного на карантине, к борьбе, ориентированной и на карантин, и на уничтожение [вируса]", - привело агентство Yonhap в субботу слова лидера КНДР.

"Наши противоэпидемические мероприятия базируются скорее на сознательном единстве народа, а не на материально-технических средствах", - добавил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР также отметил, что, несмотря на вспышку коронавируса, во многих сферах экономики отмечено увеличение производства и общее ее состояние характеризуется ростом. По его словам, сохранение стабильности и темпов экономического развития можно назвать важным успехом государственной политики.

Всего с конца апреля на фоне распространения коронавируса было зафиксировано 4,39 млн пациентов с повышенной температурой. Из них поправились 4,31 млн человек, проходят лечение 77 тыс. жителей страны. Информация о новых летальных исходах не приведена, ранее было зарегистрирован 71 случай смерти.

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