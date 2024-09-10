О нас

Лидер КНДР заявил, что армия должна быть готова к применению ядерного оружия

Лидер КНДР заявил, что армия должна быть готова к применению ядерного оружия Вооруженные силы страны должны быть готовы использовать ядерный потенциал в любое время для защиты интересов безопасности.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 04:37
Лидер КНДР заявил, что армия должна быть готова к применению ядерного оружия

Вооруженные силы страны должны быть готовы использовать ядерный потенциал в любое время для защиты интересов безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю 76-й годовщины основания республики.

Лидер КНДР отметил, что обстановка в сфере безопасности требует от Пхеньяна развития военной мощи. "Ясный вывод состоит в том, что необходимо тщательно обеспечить ядерный потенциал КНДР и готовность к его использованию в любое время для защиты прав государства в сфере безопасности", - сказал он.

Ким Чен Ын добавил, что его страна сейчас проводит политику "увеличения числа ядерных боевых частей в геометрической прогрессии". По его словам, КНДР является ответственной ядерной державой. Как заявил политик, ядерное оружие используется для самозащиты и не представляет угрозы для других.

В то же время, по его словам, силы, которые называют ядерное оружие КНДР опасностью, сами "вынашивают враждебные планы" в отношении Пхеньяна, включая намерения нанести ядерный удар.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi