Лидер КНДР заявил, что армия должна быть готова к применению ядерного оружия

Вооруженные силы страны должны быть готовы использовать ядерный потенциал в любое время для защиты интересов безопасности.

Вооруженные силы страны должны быть готовы использовать ядерный потенциал в любое время для защиты интересов безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю 76-й годовщины основания республики.

Лидер КНДР отметил, что обстановка в сфере безопасности требует от Пхеньяна развития военной мощи. "Ясный вывод состоит в том, что необходимо тщательно обеспечить ядерный потенциал КНДР и готовность к его использованию в любое время для защиты прав государства в сфере безопасности", - сказал он.

Ким Чен Ын добавил, что его страна сейчас проводит политику "увеличения числа ядерных боевых частей в геометрической прогрессии". По его словам, КНДР является ответственной ядерной державой. Как заявил политик, ядерное оружие используется для самозащиты и не представляет угрозы для других.

В то же время, по его словам, силы, которые называют ядерное оружие КНДР опасностью, сами "вынашивают враждебные планы" в отношении Пхеньяна, включая намерения нанести ядерный удар.