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Лидер КНДР второй раз появился на публике в сопровождении дочери

Лидер КНДР второй раз появился на публике в сопровождении дочери Лидер КНДР Ким Чен Ын второй раз за последнее время появился на публике в сопровождении своей дочери.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 06:11
Лидер КНДР второй раз появился на публике в сопровождении дочери

Лидер КНДР Ким Чен Ын второй раз за последнее время появился на публике в сопровождении своей дочери.

Как передает Report, об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК.

По данным ЦТАК, лидер КНДР встретился с военнослужащими, а также учеными и техническими специалистами, работавшими над недавним запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Дочь, которую, по данным южнокорейских СМИ, зовут Чжу Э, на снимках запечатлена в длинном черном пальто с меховым воротником. Она везде следует рядом с отцом, иногда держа его под руку.

В середине ноября ЦТАК опубликовало фотографии, на которых запечатлено посещение Ким Чен Ыном в сопровождении жены и дочери места испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Это стало первым публичным появлением кого-либо из детей лидера КНДР, точное число которых также неизвестно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞimali Koreya lideri qızının müşayiəti ilə ikinci dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıb

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