Лидер КНДР считает, что мир на Корейском полуострове целиком зависит от позиции США

По мнению Ким Чен Ына, Вашингтон занял одностороннюю и недружественную позицию на втором саммите глав КНДР и США

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на острове Русский заявил, что безопасность Корейского полуострова полностью зависит от позиции Вашингтона.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, слова лидера КНДР приводит в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация Корейского полуострова и региона в настоящее время находится на мертвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, - отмечается в сообщении агентства. - Также он сказал, что мир и безопасность Корейского полуострова полностью зависят от последующего подхода США, и КНДР будет готова ко всяким обстоятельствам".