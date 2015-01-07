Лидер КНДР руководил артиллерийскими стрельбами

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил артиллерийскими стрельбами подразделений ряда пехотных дивизий, входящих в состав 1-го, 2-го и 5-го прифронтовых корпусов. На учениях присутствовала его младшая сестра Ким Ё Чжон, которая в настоящее время является заместителем директора одного из департаментов ЦК Трудовой партии Кореи.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в районе учений верховного главнокомандующего приветствовал глава генерального штаба Корейской народной армии /КНА/ генерал армии Ли Ён Гиль, другие военачальники.

Ким Чен Ын похвалил артиллеристов третьей Сеульской гвардейской пехотной дивизии, которым удалось уничтожить дот условного противника на расстоянии 1,5 тыс м "в неожиданных условиях", и лично вручил им медали и знаки отличия. Он напомнил о заслугах этой дивизии во время Отечественной освободительной войны (Корейская война 1950-1953 гг) и распорядился активизировать проведение военных учений в наступившем году.

Место и дата проведения учений не уточняются. Ким Чен Ын возглавляет вооруженные силы страны в звании маршала КНДР.