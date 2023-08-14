Лидер КНДР проинспектировал заводы по производству ракетного вооружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил несколько военных заводов, в том числе по производству ракетного вооружения, и сел за руль бронемашины.
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"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что Корейская народная армия должна иметь подавляющую военную силу и быть полностью готова к любой войне в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против нас, а в случае нападения [должна быть готова] непременно разгромить врага", - информирует ЦТАК.
Лидер КНДР еще раз подчеркнул "важную роль" военных заводов в реализации идей седьмого расширенного заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва о подготовке армии к войне. Ким Чен Ын посетил завод по производству тактических ракет, предприятие по производству пусковых машин для тактических ракет, "руководил на месте делами заводов по производству боевых бронемашин и управляемых снарядов реактивных орудий крупных калибров".
В частности, Ким Чен Ын поручил заводу по производству тактических ракет "резко увеличить производительность". Он также назвал актуальной задачей рост производства управляемых снарядов реактивных орудий "в геометрической прогрессии".