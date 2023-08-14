Лидер КНДР проинспектировал заводы по производству ракетного вооружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил несколько военных заводов, в том числе по производству ракетного вооружения, и сел за руль бронемашины.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил несколько военных заводов, в том числе по производству ракетного вооружения, и сел за руль бронемашины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что Корейская народная армия должна иметь подавляющую военную силу и быть полностью готова к любой войне в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против нас, а в случае нападения [должна быть готова] непременно разгромить врага", - информирует ЦТАК.

Лидер КНДР еще раз подчеркнул "важную роль" военных заводов в реализации идей седьмого расширенного заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва о подготовке армии к войне. Ким Чен Ын посетил завод по производству тактических ракет, предприятие по производству пусковых машин для тактических ракет, "руководил на месте делами заводов по производству боевых бронемашин и управляемых снарядов реактивных орудий крупных калибров".

В частности, Ким Чен Ын поручил заводу по производству тактических ракет "резко увеличить производительность". Он также назвал актуальной задачей рост производства управляемых снарядов реактивных орудий "в геометрической прогрессии".