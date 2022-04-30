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Лидер КНДР призвал военных быть готовыми к превентивному сдерживанию ядерной угрозы

Лидер КНДР призвал военных быть готовыми к превентивному сдерживанию ядерной угрозы Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна быть готова к превентивным действиям для противостояния растущим ядерным угрозам.
Другие страны
30 апреля 2022 г. 08:09
Лидер КНДР призвал военных быть готовыми к превентивному сдерживанию ядерной угрозы

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна быть готова к превентивным действиям для противостояния растущим ядерным угрозам.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи на встрече с командным составом корейской армии сказал, что страна и партия должны "уверенно поддерживать абсолютное превосходство революционных вооруженных сил и постоянно развивать его, чтобы превентивно и тщательно сдерживать и пресекать все опасные попытки и угрожающие шаги, включая постоянно возрастающие ядерные угрозы со стороны враждебных сил".

По словам Ким Чен Ына, "только огромная наступательная мощь, подавляющая военная мощь, которой не может обладать ни одна сила в мире, является спасательным кругом, гарантирующим безопасность страны, населения и будущих потомков".

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