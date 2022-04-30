Лидер КНДР призвал военных быть готовыми к превентивному сдерживанию ядерной угрозы

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна быть готова к превентивным действиям для противостояния растущим ядерным угрозам.
Глава Северной Кореи на встрече с командным составом корейской армии сказал, что страна и партия должны "уверенно поддерживать абсолютное превосходство революционных вооруженных сил и постоянно развивать его, чтобы превентивно и тщательно сдерживать и пресекать все опасные попытки и угрожающие шаги, включая постоянно возрастающие ядерные угрозы со стороны враждебных сил".
По словам Ким Чен Ына, "только огромная наступательная мощь, подавляющая военная мощь, которой не может обладать ни одна сила в мире, является спасательным кругом, гарантирующим безопасность страны, населения и будущих потомков".