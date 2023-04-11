Лидер КНДР призвал сделать военное сдерживание более "практичным и наступательным"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе VI расширенного заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи призвал сделать военное сдерживание более "практичным и наступательным".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе VI расширенного заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи призвал сделать военное сдерживание более "практичным и наступательным".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает ЦТАК.

Отмечается, что участники расширенного заседания в свете того, что "агрессивная военная политика и действия империалистов США и южнокорейских марионеток приобретают угрожающий характер" обсудили важные военные вопросы, связанные с повышением обороноспособности страны и подготовкой к войне.

Ким Чен Ын подчеркнул "необходимость расширения военного сдерживания КНДР на более практичный и наступательный уровень", а также эффективного применения сил сдерживания в качестве меры "для более строгого контроля и управления постоянно ухудшающейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове".