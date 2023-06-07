О нас

Лидер КНДР приказал местным чиновникам принять меры для предотвращения суицидов

Лидер КНДР приказал местным чиновникам принять меры для предотвращения суицидов Лидер КНДР Ким Чен Ын выпустил секретный приказ для местных властей, требующий от них предотвращать участившиеся факты суицидов в некоторых районах.
Другие страны
7 июня 2023 г. 18:15
Лидер КНДР приказал местным чиновникам принять меры для предотвращения суицидов

Лидер КНДР Ким Чен Ын выпустил секретный приказ для местных властей, требующий от них предотвращать участившиеся факты суицидов в некоторых районах.

Как передает Report, об этом сообщает Radio Free Asia (RFA) со ссылкой на источники.

По их данным, в этом приказе суицид назван "актом измены социализму" и родине, а также "социальным вызовом". В приказе, разосланном в партийные комитеты на уровне провинций, городов и округов, Ким Чен Ын требует, чтобы местные власти принимали меры по предотвращению самоубийств. Также тв нем говорится о том, что местные власти будут нести ответственность за такие случаи.

В конце мая Национальное агентство разведки Южной Кореи также сообщало, что число суицидов в Северной Корее выросло на 40% в сравнении с прошлым годом, что связано с рядом факторов, в том числе тяжелым положением населения. Только в городе Чхонджин и окружающих районах с начала года зафиксировано 35 случаев суицида, причем часто самоубийства совершаются целыми семьями.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi