Лидер КНДР приказал местным чиновникам принять меры для предотвращения суицидов

Лидер КНДР Ким Чен Ын выпустил секретный приказ для местных властей, требующий от них предотвращать участившиеся факты суицидов в некоторых районах.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выпустил секретный приказ для местных властей, требующий от них предотвращать участившиеся факты суицидов в некоторых районах.

Как передает Report, об этом сообщает Radio Free Asia (RFA) со ссылкой на источники.

По их данным, в этом приказе суицид назван "актом измены социализму" и родине, а также "социальным вызовом". В приказе, разосланном в партийные комитеты на уровне провинций, городов и округов, Ким Чен Ын требует, чтобы местные власти принимали меры по предотвращению самоубийств. Также тв нем говорится о том, что местные власти будут нести ответственность за такие случаи.

В конце мая Национальное агентство разведки Южной Кореи также сообщало, что число суицидов в Северной Корее выросло на 40% в сравнении с прошлым годом, что связано с рядом факторов, в том числе тяжелым положением населения. Только в городе Чхонджин и окружающих районах с начала года зафиксировано 35 случаев суицида, причем часто самоубийства совершаются целыми семьями.