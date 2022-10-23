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Лидер КНДР поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

Лидер КНДР поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).
Другие страны
23 октября 2022 г. 18:52
Лидер КНДР поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уверен, что под вашим руководством КПК и народ Китая достигнут новых блестящих побед в деле поддержания и развития социализма с китайской спецификой, во всестороннем строительстве современного процветающего социалистического государства", - говорится в послании Ким Чен Ына. По словам лидера КНДР, переизбрание Си Цзиньпина свидетельствует о поддержке и доверии партии и китайского народа.

"Несмотря на изменения ситуации и вызовы, обе (правящие) партии КНДР и КНР активно содействуют развитию двусторонних связей, в основе которых социализм, укрепляют единство и сотрудничество", - добавил руководитель КНДР.

"Мы с вами обеспечим еще более прекрасное будущее для отношений между КНДР и КНР, отвечая на требования времени, будем руководить реализацией (этой инициативы), чтобы и впредь содействовать (успеху) социалистического дела в двух странах", - отметил генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи.

Напомним, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая в воскресенье переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий пятилетний срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.

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