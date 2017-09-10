Лидер КНДР потребовал повышения ядерного потенциала страны

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал распоряжение продолжать научные разработки, цель которых — повышение ядерного потенциала сдерживания КНДР. Об этом Ким Чен Ын заявил на торжественном приеме для ученых.

Как передает Report, об этом сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.

Ученые принимали участие в разработке водородного заряда, испытанного в КНДР 3 сентября. В своем обращении Ким Чен Ын указал, что ядерный потенциал необходим Пхеньяну для самообороны. «Нам необходимо и дальше продвигать научные разработки для усиления ядерного потенциала сдерживания, необходимого для самообороны», — приводит ТАСС его слова. Состоявшиеся испытания он назвал «большой победой корейского народа».

Минувшим летом КНДР неоднократно проводила ракетные пуски, что вызвало резкую реакцию мирового сообщества. Британские власти полагают, что помощь КНДР в создании ядерного оружия мог оказать Иран.