Лидер КНДР поблагодарил премьера Сингапура за организацию переговоров саммита

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луну за организацию саммита США-КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Report.

«Я бы хотел от лица правительства и граждан КНДР от всей души поприветствовать правительство и граждан Сингапура и передать им мои наилучшие пожелания», — заявил глава КНДР. По словам северокорейского лидера, он испытывает «глубокую благодарность» за содействие в организации «исторического саммита КНДР-США» и предоставление всех условий для переговоров. Отмечается, что Ким Чен Ын также лично расписался в гостевой книге при встрече с премьером Сингапура