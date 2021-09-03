О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лидер КНДР отказался от предложенных ООН вакцин от коронавируса

Лидер КНДР отказался от предложенных ООН вакцин от коронавируса Ким Чен Ын, лидер КНДР, поручил чиновникам провести более жесткую кампанию по профилактике эпидемии в «нашем стиле», отказавшись от некоторых иностранных вакцин от коронавируса, предлагаемых в рамках поддерживаемой ООН программы иммунизации.
Другие страны
3 сентября 2021 г. 23:39
Лидер КНДР отказался от предложенных ООН вакцин от коронавируса
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын, лидер КНДР, поручил чиновникам провести более жесткую кампанию по профилактике эпидемии в «нашем стиле», отказавшись от некоторых иностранных вакцин от коронавируса, предлагаемых в рамках поддерживаемой ООН программы иммунизации.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

На заседании политбюро Трудовой партии Кореи он отметил, что госслужащие должны «иметь в виду, что ужесточение профилактики эпидемий является задачей первостепенной важности, которая не должна быть ослаблена ни на минуту».

Северокорейский лидер также отметил необходимость материальных и технических средств для профилактики вирусов, а также повышения квалификации работников здравоохранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi