Лидер КНДР отказался от предложенных ООН вакцин от коронавируса

Ким Чен Ын, лидер КНДР, поручил чиновникам провести более жесткую кампанию по профилактике эпидемии в «нашем стиле», отказавшись от некоторых иностранных вакцин от коронавируса, предлагаемых в рамках поддерживаемой ООН программы иммунизации.

Ким Чен Ын, лидер КНДР, поручил чиновникам провести более жесткую кампанию по профилактике эпидемии в «нашем стиле», отказавшись от некоторых иностранных вакцин от коронавируса, предлагаемых в рамках поддерживаемой ООН программы иммунизации.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

На заседании политбюро Трудовой партии Кореи он отметил, что госслужащие должны «иметь в виду, что ужесточение профилактики эпидемий является задачей первостепенной важности, которая не должна быть ослаблена ни на минуту».

Северокорейский лидер также отметил необходимость материальных и технических средств для профилактики вирусов, а также повышения квалификации работников здравоохранения.