Лидер КНДР обсудил с председателем КНР денуклеаризацию Корейского полуострова

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Переговоры прошли 7-8 мая в китайском городе Далянь.

Встреча лидеров двух стран прошла в дружеской атмосфере. На переговорах они обменялись, в том числе, мнениями об отношениях Китая и КНДР.

В ходе встрече с председателем КНР Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна не будет необходимости в ядерном оружии, "когда заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики и угроз безопасности".

Он также подчеркнул, что республика придерживается четкой позиции о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.