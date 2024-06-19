О нас

Лидер КНДР: Намерены укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Лидер КНДР: Намерены укреплять стратегическое взаимодействие с Россией КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.
Другие страны
19 июня 2024 г. 09:39
Лидер КНДР: Намерены укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Их переговоры с участием членов делегаций обеих стран продолжились чуть более 1,5 часа.

После кратких вступительных заявлений двух лидеров встреча продолжилась в закрытом для прессы формате. Ожидается, что дальше Путин и Ким Чен Ын продолжат общение с глазу на глаз.

Отметим, что Путин находится с госвизитом в КНДР с 18 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке North Korea set to strengthen strategic cooperation with Russia, Kim Jong Un says

Другие новости из категории

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,8
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,8
19 июня 2024 г. 09:08
Во время хаджа из-за жары погибли 577 паломников
Во время хаджа из-за жары погибли 577 паломников
19 июня 2024 г. 07:36
Трамп назвал администрацию Байдена фашистским режимом
Трамп назвал администрацию Байдена "фашистским режимом"
19 июня 2024 г. 07:10
Figaro: В лагере Макрона обеспокоены роспуском парламента, некоторые ищут новую работу
Figaro: В лагере Макрона обеспокоены роспуском парламента, некоторые ищут новую работу
19 июня 2024 г. 06:22
NYT: Плавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июле
NYT: Плавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июле
19 июня 2024 г. 04:20
Парламент Швеции одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США
Парламент Швеции одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США
19 июня 2024 г. 03:32
Атакованное хуситами в Красном море судно затонуло
Атакованное хуситами в Красном море судно затонуло
19 июня 2024 г. 02:18
Конгресс США: Госдолг к 2034 году может достигнуть $50 трлн
Конгресс США: Госдолг к 2034 году может достигнуть $50 трлн
19 июня 2024 г. 01:47
СМИ: Макрон распустил Нацсобрание, опасаясь вотума недоверия оппозиции
СМИ: Макрон распустил Нацсобрание, опасаясь вотума недоверия оппозиции
19 июня 2024 г. 00:10
ЕC будет оплачивать безопасность польских границ
ЕC будет оплачивать безопасность польских границ
18 июня 2024 г. 23:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi