Лидер КНДР: Намерены укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Их переговоры с участием членов делегаций обеих стран продолжились чуть более 1,5 часа.
После кратких вступительных заявлений двух лидеров встреча продолжилась в закрытом для прессы формате. Ожидается, что дальше Путин и Ким Чен Ын продолжат общение с глазу на глаз.
Отметим, что Путин находится с госвизитом в КНДР с 18 июня.