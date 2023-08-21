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Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений

Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений Председатель КНДР Ким Чен Ын смотрел запуск крылатых ракет на борту корабля Военно-морских сил (ВМС) Корейской народной армии.
Другие страны
21 августа 2023 г. 06:35
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений

Председатель КНДР Ким Чен Ын смотрел запуск крылатых ракет на борту корабля Военно-морских сил (ВМС) Корейской народной армии.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын наблюдал за учениями моряков по запуску стратегической крылатой ракеты", - говорится в материале.

Согласно информации агентства, запуск ракет проводился в рамках военных учений КНДР, направленных на выполнение задач в условиях наступления в реальном бою.

В публикации указывается, что по итогу испытаний "были поражены все цели, не допущено ни одной ошибки".

"Боеготовность и наступательная способность корабля оценены на отлично", - заключается в статье.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya lideri gəmidən qanadlı raket buraxılışını izləyib

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