Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений

Председатель КНДР Ким Чен Ын смотрел запуск крылатых ракет на борту корабля Военно-морских сил (ВМС) Корейской народной армии.
Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын наблюдал за учениями моряков по запуску стратегической крылатой ракеты", - говорится в материале.
Согласно информации агентства, запуск ракет проводился в рамках военных учений КНДР, направленных на выполнение задач в условиях наступления в реальном бою.
В публикации указывается, что по итогу испытаний "были поражены все цели, не допущено ни одной ошибки".
"Боеготовность и наступательная способность корабля оценены на отлично", - заключается в статье.