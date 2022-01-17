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Лидер Китая в ходе "Давосской повестки дня" заявил о причинах кризиса в мировой экономике

Лидер Китая в ходе "Давосской повестки дня" заявил о причинах кризиса в мировой экономике Мировая экономика выходит из кризиса, но сталкивается с множеством сдерживающих факторов, появляются инфляционные риски, а производственные цепочки хаотичны.
Другие страны
17 января 2022 г. 15:43
Лидер Китая в ходе Давосской повестки дня заявил о причинах кризиса в мировой экономике

Мировая экономика выходит из кризиса, но сталкивается с множеством сдерживающих факторов, появляются инфляционные риски, а производственные цепочки хаотичны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в рамках виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня", организованная Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

По его словам, существуют риски нехватки энергоресурсов, а неопределенность процесса восстановления экономики усиливается. При этом цены на основные товары продолжают расти.

"В ситуации с глобальной низкой инфляцией произошли заметные изменения, появляются сложные инфляционные риски", — добавил китайский лидер. При этом, власти Китая полностью уверены в перспективах экономического развития страны.

"Общая тенденция экономического развития Китая хорошая, в прошлом году рост ВВП составил около 8%, удалось добиться двойной цели по относительно высоким показателям роста и сравнительно низкой инфляции", — заявил Си Цзиньпин.

ВВП Китая в 2021 году, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза.

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Версия на азербайджанском языке Çin lideri dünya iqtisadiyyatındakı böhranın səbəbləri barədə danışıb
Версия на английском языке Xi Jinping announces causes of crisis in global economy during Davos Agenda

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