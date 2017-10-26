Лидер Каталонии отменил свое сегодняшнее выступление

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отменил выступление, на котором, предположительно, собирался объявить о проведении досрочных выборов в регионе, передает Report cо ссылкой на Reuters.

Заявление было намечено на 13.30 по местному времени, затем его отложили на час. Однако в результате власти сообщили, что выступление отменено.

Не исключено, что Пучдемон может выступить в каталонском парламенте, заседание должно начаться в 17.00 (19.00 по бакинскому времени).

Ранее газета La Vanguardia cообщила, что Пучдемон может сделать заявление о роспуске каталонского парламента и созыве досрочных выборов 20 декабря.

На 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором Мадрид намерен применить статью 155 конституции и таким образом снять у Каталонии статус автономии.