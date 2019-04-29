​Лидер испанской оппозиции поздравил премьера с победой на выборах

Глава испанской Народной партии (НП) Пабло Касадо поздравил председателя правительства страны Педро Санчеса с победой на состоявшихся в воскресенье досрочных всеобщих выборах, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу поздравить Педро Санчеса", - отметил Касадо, выступая в штаб-квартире НП. Он добавил, что Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) "является великой партией, важной для истории Испании".

Лидер консерваторов уточнил, что не удовлетворен результатами, полученными НП по итогам выборов. "Результат плохой, НП нравится побеждать", - сказал лидер консерваторов.