Лидер Исламской партии Афганистана Хекматияр вернулся в страну после 20 лет отсутствия

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр после 20-летнего отсутствия прибыл в Кабул.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Tolo News.

Возвращение одного из бывших предводителей вооруженной оппозиции в столицу стало возможным после подписания в прошлом году мирного соглашения между возглавляемой им политической силой и афганским правительством.

Колонна автомобилей, в основном дорогих внедорожников, в одном из которых находился Хекматияр, приехала из провинции Нангархар. С ним прибыли несколько десятков вооруженных сторонников. Они выкрикивали лозунги в поддержку Хекматияра и ИПА.

В годы военно-политического присутствия СССР в Афганистане моджахеды Хекматияра принимали активное участие в борьбе с просоветским правительством.