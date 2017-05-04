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    Лидер Исламской партии Афганистана Хекматияр вернулся в страну после 20 лет отсутствия

    Его моджахеды принимали активное участие в борьбе с просоветским правительством

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр после 20-летнего отсутствия прибыл в Кабул.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Tolo News.

    Возвращение одного из бывших предводителей вооруженной оппозиции в столицу стало возможным после подписания в прошлом году мирного соглашения между возглавляемой им политической силой и афганским правительством.

    Колонна автомобилей, в основном дорогих внедорожников, в одном из которых находился Хекматияр, приехала из провинции Нангархар. С ним прибыли несколько десятков вооруженных сторонников. Они выкрикивали лозунги в поддержку Хекматияра и ИПА.

    В годы военно-политического присутствия СССР в Афганистане моджахеды Хекматияра принимали активное участие в борьбе с просоветским правительством.

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