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    Лидер иракских шиитов призвал Асада уйти в отставку "из любви к Сирии"

    Я считаю, что было бы справедливым, если бы президент Башар Асад подал в отставку

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Духовный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр в специальном заявлении призвал сирийского президента Башара Асада уйти в отставку "из любви к Сирии" и чтобы избежать войны.

    Как передает Report, Ас-Садр сделал заявление после удара американских военных по авиабазе в Сирии.

    "Я считаю, что было бы справедливым, если бы президент Башар Асад подал в отставку и отказался от власти из любви к любимой Сирии, чтобы ее обошли стороной трагедии войны и контроль террористов. Передать управление (страной) стоит влиятельным представителям народа", — приводятся в заявлении слова иракского духовного лидера.

    В то же время ас-Садр раскритиковал решение президента США Дональда Трампа атаковать авиабазу сирийских ВВС в Сирии и предостерег его от "второго Вьетнама".

    "И нельзя прибегать к двойным стандартам…, в то время как беззащитные мирные жители в Мосуле подвергаются бомбардировкам", — следует из текста заявления.

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