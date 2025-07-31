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Лидер индийской оппозиции поддержал заявление Трампа о "мертвой" экономике страны

Лидер индийской оппозиции поддержал заявление Трампа о "мертвой" экономике страны Лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди согласился с заявлениями президента США Дональда Трампа о состоянии индийской экономики.
Другие страны
31 июля 2025 г. 14:25
Лидер индийской оппозиции поддержал заявление Трампа о мертвой экономике страны

Лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди согласился с заявлениями президента США Дональда Трампа о состоянии индийской экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Hindustan Times.

"Все знают о мертвой индийской экономике, кроме премьера и министра финансов. Рад, что президент Трамп констатировал этот факт", - заявил Ганди журналистам.

Его заявление прозвучало на фоне усиливающейся критики экономической политики правительства со стороны оппозиции после решения Дональда Трампа о введении 25-процентной пошлины на импорт индийских товаров. Трамп также высказался о торговых отношениях Индии с Россией, назвав экономики обеих стран "мертвыми" и заявив, что его не волнует, как именно они сотрудничают.

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Версия на английском языке Indian opposition leader backs Trump's claim of 'dead' economy
Версия на азербайджанском языке Müxalifətin lideri: Trampın Hindistan iqtisadiyyatının "ölü" olması bəyanatını dəstəkləyirəm

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