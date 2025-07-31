Лидер индийской оппозиции поддержал заявление Трампа о "мертвой" экономике страны

Лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди согласился с заявлениями президента США Дональда Трампа о состоянии индийской экономики.

Лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди согласился с заявлениями президента США Дональда Трампа о состоянии индийской экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Hindustan Times.

"Все знают о мертвой индийской экономике, кроме премьера и министра финансов. Рад, что президент Трамп констатировал этот факт", - заявил Ганди журналистам.

Его заявление прозвучало на фоне усиливающейся критики экономической политики правительства со стороны оппозиции после решения Дональда Трампа о введении 25-процентной пошлины на импорт индийских товаров. Трамп также высказался о торговых отношениях Индии с Россией, назвав экономики обеих стран "мертвыми" и заявив, что его не волнует, как именно они сотрудничают.