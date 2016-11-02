Лидер ИГ все еще находится на территории Мосула

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади все еще находится на территории иракского города Мосул.

Как передает Report, об этом сообщает газета Independent.

Как заявил в интервью изданию глава администрации президента Иракского Курдистана Фуад Хуссейн (Fuad Hussein), правительство располагает информацией от нескольких источников, что "аль-Багдади еще там и, если его убьют, это будет означать конец всей системе ИГ".

По словам Хуссейна, присутствие лидера ИГ в Мосуле может осложнить и замедлить ход операции по освобождению города от боевиков. Он также отметил, что скорость освобождения Мосула может зависеть от многих факторов, особенно от того, собираются ли боевики разрушить пять мостов над рекой Тигр.

Военная операция по освобождению Мосула от боевиков ИГ началась в ночь на 17 октября. Иракские военные и силы полиции при поддержке авиации коалиции во главе с США ведут массированное наступление на город.