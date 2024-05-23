Лидер хуситов заявил о нанесении ударов по цели в Средиземном море

Хуситы нанесли удары по цели в акватории Средиземного моря.

Хуситы нанесли удары по цели в акватории Средиземного моря.

Как передает Report, об этом сказал лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, выступление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Лидер йеменского движения "Ансар Аллах" аль-Хуси заявил, что одна из операций мятежников-хуситов на этой неделе была проведена против цели в акватории Средиземного моря.

"За эту неделю было проведено 8 операций с использованием 15 ракет и беспилотников в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане. Всего количество связанных с израильским противником, американцами и британцами судов, которые подверглись нападениям, достигло 119", - подытожил он.