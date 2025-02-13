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Лидер хуситов предложил вместо перемещения палестинцев переселить израильтян в США

Лидер хуситов предложил вместо перемещения палестинцев переселить израильтян в США Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси предложил президенту США Дональду Трампу вместо перемещения палестинцев из сектора Газа заняться переселением жителей Израиля в один из американских штатов.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 19:01
Лидер хуситов предложил вместо перемещения палестинцев переселить израильтян в США

Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси предложил президенту США Дональду Трампу вместо перемещения палестинцев из сектора Газа заняться переселением жителей Израиля в один из американских штатов.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления по телеканалу Al Masirah.

"Американцы могли бы переселить евреев [из Израиля] в США и предоставить им один из американских штатов. США располагают обширными территориями и регионами, которые не заселены до сих пор", - отметил аль-Хуси.

Напомним, что 4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это".

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Версия на азербайджанском языке Husilərin liderindən Trampa cavab: İsrail sakinlərini ABŞ-yə yerləşdirin

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