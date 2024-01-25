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Лидер хуситов назвал контрпродуктивными удары США и Великобритании по Йемену

Лидер хуситов назвал контрпродуктивными удары США и Великобритании по Йемену Лидер мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси считает контрпродуктивными удары, которые США и Великобритания наносят по военным объектам хуситов на территории Йемена, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
25 января 2024 г. 21:02
Лидер хуситов назвал контрпродуктивными удары США и Великобритании по Йемену

Лидер мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси считает контрпродуктивными удары, которые США и Великобритания наносят по военным объектам хуситов на территории Йемена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah.

"Какой бы ни была эскалация со стороны США и Великобритании, удары по Йемену контрпродуктивны и не могут заставить нас изменить позицию", - сказал лидер движения.

Он также отметил, что решение военного и политического руководства США наносить удары по Йемену не остановило атаки на коммерческие суда в Красном море, которые хуситы совершают с середины ноября 2023 года. "Ударив по нашей стране, американцы не смогли прекратить атаки на суда, но создали угрозу для себя и британцев", - подчеркнул лидер "Ансар Аллах".

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