Лидер хуситов назвал день смерти экс-президента Йемена историческим

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Лидер шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситов) Абдель Малек аль-Хуси назвал день, когда был убит бывший президент Йемена Али Абдалла Салех, "историческим и исключительным".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета газеты Ad Dustur со ссылкой на заявление лидера движения.

"В этот исключительный и исторический день мы поздравляем весь наш дорогой народ и благодарим Всевышнего, - заявил аль-Хуси. - Сегодня пал заговор предательства и измены, это черный день для сил агрессии".