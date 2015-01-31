Лидер "Хезболлы" заявил о готовности к новой войне с Израилем

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Лидер ливанского движения "Хезболла" шейх Хасан Насрулла заявил в видеообращении, что не добивается конфликта с Израилем, но готов к возможному конфликту. Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не хотим войны, но сопротивление готово в военном отношении, и мы не боимся войны", - сказал он. "Это наше право, юридическое, с человеческой и моральной точки зрения, встретить врага где-либо, в любое время и любым способом, который мы найдем подходящим", - добавил Насрулла.

В минувшую среду два солдата армии обороны Израиля погибли в результате обстрела военного конвоя на границе с Ливаном. Еще семь человек получили ранения. Движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за это нападение.