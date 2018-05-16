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    Лидер ХАМАС объявил о продолжении протестов на границах сектора Газа

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/  Лидер правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания объявил о продолжении "Великого марша возвращения" — протестных акций, которые идут вдоль границ анклава последние полтора месяца. 

    Как сообщает Report, за это время в столкновениях с израильскими войсками погибли около 110 палестинцев, более 10 тысяч пострадали от пуль и газа. 

    "Марш возвращения продолжается, продолжается, продолжается", — сказал журналистам Хания, приехав в крупнейший базовый лагерь протеста на окраине столичного города Газы. 

    "Наши жертвы стали топливом для продолжения марша", — добавил он. Разговоры о завершении акции пошли на фоне заметного сокращения масштабов протеста после рекордного по числу жертв понедельника, когда на границах Газы погибли свыше 60 человек.

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