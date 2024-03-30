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Лидер гаитянских банд заявил о готовности к переговорам

Лидер гаитянских банд заявил о готовности к переговорам Мы готовы к переговорам о будущем страны с властями Гаити и представителями мирового сообщества.
Другие страны
30 марта 2024 г. 05:17
Лидер гаитянских банд заявил о готовности к переговорам

Мы готовы к переговорам о будущем страны с властями Гаити и представителями мирового сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Sky News заявил Джимми Шеризье по кличке Барбекю, которого называют фактическим лидером союза гаитянских банд. Он также сказал, что будет считать агрессией отправку на Гаити кенийских миротворцев.

"Если международное сообщество представит план, который позволит нам вместе сесть за стол переговоров, но при этом не будет навязывать нам своих решений, то, думаю, оружие можно будет опустить. Мы не верим в убийства и расправы, мы верим в диалог, и у нас в руках есть оружие. С помощью оружия мы должны освободить эту страну", - сказал Шеризье, утверждавший, что его люди противостоят "коррумпированным политикам" и олигархам.

"Мы готовы рассмотреть любые решения при условии, что за столом переговоров будут находиться гаитянцы. Мы готовы вести переговоры со всеми, потому что отнюдь не гордимся тем, что происходит в стране", - добавил он.

Он подчеркнул, что момент для перемирия пока не настал, так как представители властей, по его словам, по-прежнему не готовы "прислушаться к голосу рассудка" и начать диалог с членами вооруженных группировок. Шеризье, ранее работавший в полиции Гаити, также утверждал, что кенийские миротворцы устроят в стране резню под предлогом борьбы с бандитизмом, если прибудут на Гаити.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сообщениям местных СМИ, вооруженные банды контролируют более 80% столицы Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны. На фоне убийств, похищений, поджогов и сексуального насилия более 200 тыс. человек покинули свои дома.

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