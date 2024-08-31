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Лидер французской партии считает задержание Дурова атакой на свободу слова

Лидер французской партии считает задержание Дурова атакой на свободу слова Задержание во Франции сооснователя Telegram Павла Дурова стало частью массивной атаки против свободы слова, развернутой Западом по всему миру.
Другие страны
31 августа 2024 г. 19:49
Лидер французской партии считает задержание Дурова атакой на свободу слова

Задержание во Франции сооснователя Telegram Павла Дурова стало частью массивной атаки против свободы слова, развернутой Западом по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Нужно быть слепым, чтобы этого не заметить. Мы являемся свидетелями массивной атаки против свободы слова... Раньше Дурова считали на Западе противником России, но сейчас он гораздо больше защищает Россию, поэтому стал врагом для Запада. При этом в Telegram ничего не поменялось. Это свидетельствует о двойных стандартах. В один момент вы можете стать врагом системы", - сказал политик.

Лидер "Патриотов" назвал произошедшее мировой премьерой.

"Никогда раньше глава крупной соцсети не был арестован и брошен в тюрьму. Ему приписали все возможные преступления: терроризм, распространение порнографии с несовершеннолетними и наркотрафик. Такими же методами можно посадить в тюрьму всех пользователей интернета", - заметил Филиппо.

Он указал, что "глобалисты спешат установить цензуру, поскольку опасаются победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США".

"Они знают, что если он выиграет, это укрепит шансы мира и свободы. Именно этого они не хотят", - добавил он.

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