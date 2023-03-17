О нас

Лидер французской партии "Патриоты" обвинил власти во лжи

Лидер французской партии "Патриоты" обвинил власти во лжи Эмманюэль Макрон и его правительство находятся у власти не для служения французскому народу, а американскому правительству.
Другие страны
17 марта 2023 г. 10:04
Лидер французской партии Патриоты обвинил власти во лжи

Эмманюэль Макрон и его правительство находятся у власти не для служения французскому народу, а американскому правительству.

Как передает Report, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, страна в настоящее время сталкивается с рядом социальных проблем, среди которых - спорная пенсионная реформа, вызвавшая волну протестов и забастовок во многих секторах экономики. Во Франции наблюдается кризис в системе здравоохранения, высокая инфляция, рост цен на продукты и энергию.

"За год Франция уже потратила где-то 8,5 млрд евро в Украину - и деньгами, и оружием. Это очень большая сумма для одного года. А потом французские власти говорят, что у них нет денег на пенсии, нет денег на систему здравоохранения, нет денег на больницы и так далее", - заявил Филиппо.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransanın “Vətənpərvərlər” partiyasının lideri hakimiyyəti yalan danışmaqda ittiham edib
Версия на английском языке Leader of French Patriots party accuses authorities of lies

Другие новости из категории

Зерновая сделка косвенно влияет на цены на пшеницу для Японии
Зерновая сделка косвенно влияет на цены на пшеницу для Японии
17 марта 2023 г. 09:34
В Новой Зеландии депутатам запретили использовать TikTok
В Новой Зеландии депутатам запретили использовать TikTok
17 марта 2023 г. 07:43
Президенту Аргентины сделали операцию
Президенту Аргентины сделали операцию
17 марта 2023 г. 07:08
Вучич: Мир вооружается так, будто приблизился судный день
Вучич: Мир вооружается так, будто приблизился судный день
17 марта 2023 г. 06:42
Спецслужба Греции выявила российскую шпионку
Спецслужба Греции выявила российскую шпионку
17 марта 2023 г. 06:23
Срок действия Миссии ООН по содействию Афганистану продлен еще на год
Срок действия Миссии ООН по содействию Афганистану продлен еще на год
17 марта 2023 г. 05:50
В Канаде при вызове на семейную ссору погибли двое полицейских
В Канаде при вызове на семейную ссору погибли двое полицейских
17 марта 2023 г. 05:12
Ким Чен Ын: Пхеньян на ядерное оружие ответит ядерным оружием
Ким Чен Ын: Пхеньян на ядерное оружие ответит ядерным оружием
17 марта 2023 г. 04:39
Во время протестов в Париже задержали не менее 217 человек
Во время протестов в Париже задержали не менее 217 человек
17 марта 2023 г. 03:47
КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету
КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету
17 марта 2023 г. 03:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi