Лидер французской партии "Патриоты" обвинил власти во лжи

Эмманюэль Макрон и его правительство находятся у власти не для служения французскому народу, а американскому правительству.

Эмманюэль Макрон и его правительство находятся у власти не для служения французскому народу, а американскому правительству.

Как передает Report, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, страна в настоящее время сталкивается с рядом социальных проблем, среди которых - спорная пенсионная реформа, вызвавшая волну протестов и забастовок во многих секторах экономики. Во Франции наблюдается кризис в системе здравоохранения, высокая инфляция, рост цен на продукты и энергию.

"За год Франция уже потратила где-то 8,5 млрд евро в Украину - и деньгами, и оружием. Это очень большая сумма для одного года. А потом французские власти говорят, что у них нет денег на пенсии, нет денег на систему здравоохранения, нет денег на больницы и так далее", - заявил Филиппо.