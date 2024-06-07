Лидер французской партии: Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием

Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием, будучи одной из евроатлантических колоний, которая занимает положение, сравнимое с американским штатом.

Франция не обладает самостоятельным дипломатическим влиянием, будучи одной из евроатлантических колоний, которая занимает положение, сравнимое с американским штатом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в интервью журналу Entrevue.

"Франция полностью теряет свое международное влияние, потому что у колонии нет дипломатии. Франция - колония евроатлантической империи. У Флориды нет дипломатии, и сегодня мы являемся ее эквивалентом: федеративным штатом. Мы не хотим понимать новый мир с новыми силами, такими как БРИКС. Мы должны вести диалог с этими силами. Сейчас наш голос полностью заглушен, потому что мы являемся колонией Брюсселя и Вашингтона", - сказал он.