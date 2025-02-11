Лидер фракции правящей партии Южной Кореи призвал изменить конституцию

Лидер парламентской фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Квон Сон Дон предложил внести поправки в конституцию страны для децентрализации президентской и парламентской власти.

Лидер парламентской фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Квон Сон Дон предложил внести поправки в конституцию страны для децентрализации президентской и парламентской власти.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Я убежден, что фундаментальным решением политического кризиса, который мы переживаем, является конституционная реформа. Пришло время задуматься о структуре, которая позволит перераспределить власть президента и ограничить злоупотребления властью со стороны парламента", - сказал он.

По его словам, хотя объявление военного положение в стране было неприемлемой мерой, но политический кризис возник из-за "парламентского самовластия" оппозиционной "Демократической партии".

Он отметил, что оппозиция, имеющая большинство в парламенте, 29 раз пыталась вынести импичмент президенту, внесла 23 законопроекта о специальном расследовании в его отношении, 38 раз пыталась добиться повторения рассмотрения законов и утверждала бюджет в одностороннем порядке.