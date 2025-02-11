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Лидер фракции правящей партии Южной Кореи призвал изменить конституцию

Лидер фракции правящей партии Южной Кореи призвал изменить конституцию Лидер парламентской фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Квон Сон Дон предложил внести поправки в конституцию страны для децентрализации президентской и парламентской власти.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 12:24
Лидер фракции правящей партии Южной Кореи призвал изменить конституцию

Лидер парламентской фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Квон Сон Дон предложил внести поправки в конституцию страны для децентрализации президентской и парламентской власти.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Я убежден, что фундаментальным решением политического кризиса, который мы переживаем, является конституционная реформа. Пришло время задуматься о структуре, которая позволит перераспределить власть президента и ограничить злоупотребления властью со стороны парламента", - сказал он.

По его словам, хотя объявление военного положение в стране было неприемлемой мерой, но политический кризис возник из-за "парламентского самовластия" оппозиционной "Демократической партии".

Он отметил, что оппозиция, имеющая большинство в парламенте, 29 раз пыталась вынести импичмент президенту, внесла 23 законопроекта о специальном расследовании в его отношении, 38 раз пыталась добиться повторения рассмотрения законов и утверждала бюджет в одностороннем порядке.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada hakim partiyanın parlament fraksiyasının lideri konstitusiyanın dəyişdirilməsinə çağırış edib

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